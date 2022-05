Russische senator: “Rusland blijft voor altijd in zuiden van Oekraïne”

“Rusland blijft voor altijd in het zuiden van Oekraïne.” Dat heeft het Russische parlementslid Andrey Turchak gezegd bij een bezoek aan de bezette Oekraïense stad Cherson. “Rusland is hier voor altijd. Daar moet niemand aan twijfelen. Er wordt niet teruggekeerd naar het verleden.” Turchak is senator in de Russische Doema, en als voormalig secretaris van Verenigd Rusland een trouwe volgeling van president Poetin.