Ze noemen hem wel eens smalend de Marc Van Ranst van Defensie. Want er gaat geen dag voorbij of Roger Housen (61) laat op televisie zijn licht schijnen over de oorlog in Oekraïne. De oud-kolonel beschikt dan ook over een grote verzameling “friends in high places”, in het Westen én het Oosten. “Ik heb ooit geprobeerd de latere baas van de CIA eraf te lopen. Niet slim.”