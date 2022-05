“Russisch oorlogsschip in brand door Oekraïense raketten, schepen en helikopters moeten 180 bemanningsleden redden”

jvh Bron : The Independent

De Admiraal Makarov zou zich donderdag bevonden hebben nabij het Slangeneiland, in de Zwarte Zee ten zuiden van de Oekraïense havenstad Odessa, toen het geraakt werd door een Oekraïense Neptunus-raket. Daarop zou een brand zijn uitgebroken op het schip.

Verschillende andere Russische oorlogsschepen zouden vanop de nabijgelegen Krim naar het schip gestuurd zijn in het kader van een reddingsoperatie, aldus de Oekraïense presidentiële adviseur Anton Gerashchenko. Volgens het Oekraïense Dumskaya worden er ook helikopters ingezet om de 180 bemanningsleden van het schip te redden. Het Russische ministerie van Defensie reageerde nog niet op de berichten.

Klap voor Zwarte Zeevloot

De Admiraal Makarov is één van de drie Russische fregatten in de Zwarte Zee, die gebruikt worden voor de lancering van raketten op het Oekraïense vasteland. Als het schip zinkt, zou dat na het eerdere verlies van het vlaggenschip Moskva opnieuw een klap zijn voor de Russische Zwarte Zeevloot. Die zou volgens het Britse ministerie van Defensie in dat geval nog maar uit 20 schepen bestaan. Rusland kan ook geen nieuwe oorlogsbodems naar de Zwarte Zee sturen, omdat Turkije op basis van internationale verdragen de Bosporus heeft afgesloten voor oorlogsschepen.