“Georgische ex-president Saakasjvili dreigt zonder gepaste zorg te sterven”

Als de voormalige Georgische president Micheil Saakasjvili – van wie de gezondheid na twee hongerstakingen fragiel is – niet de gepaste zorg krijgt, dan dreigt hij te overlijden. Dat zegt een groep onafhankelijke artsen vrijdag.

Saakasjvili (54)was president van Georgië van 2004 tot 2013. Hij keerde op 1 oktober na acht jaar ballingschap in Oekraïne terug naar Georgië. De autoriteiten pakten hem onmiddellijk op wegens een veroordeling voor machtsmisbruik. Uit protest tegen de volgens hem politiek gemotiveerde veroordeling ging het voormalige prowesterse staatshoofd vijftig dagen in hongerstaking, die hij op 20 november beëindigde. Eind februari volgde een tweede hongerstaking die twintig dagen duurde.

Een groep van onafhankelijke artsen die Saakasjvili in gevangenschap onderzocht, gaf vrijdag aan dat hij lijdt aan neurologische stoornissen. Het gaat onder meer om het syndroom van Wernicke, dat dodelijk kan zijn, en een posttraumatische stressstoornis.

De artsen vragen dat de vijftiger snel naar een ziekenhuis wordt overgebracht, waar hij niet langer aan stressfactoren zou worden blootgesteld. Als dat niet gebeurt, dan loopt hij volgens hen risico op meerdere orgaandisfuncties die een fatale afloop kunnen hebben. “Het is duidelijk dat Saakasjvili niet in het ziekenhuis kan worden verzorgd”, zei Marjam Jisjkarjani, een van de artsen. “Hij moet dringend een passende medische behandeling buiten de gevangenis krijgen.”

Ook een andere groep artsen, die was aangesteld door de Georgische nationale ombudsman Nino Lomjaria, concludeerde dat de behandeling van het voormalige staatshoofd “in de huidige omstandigheden zijn toestand alleen maar zal verslechteren en tot een fatale afloop zou kunnen leiden”.

Tot nu toe hebben de Georgische autoriteiten de bezorgdheden van artsen in de wind geslagen. De leider van regeringspartij Georgische Droom, Irakli Kobachidze, zei deze week nog dat Saakasjvili “niet tevreden is met de daling van zijn levensstandaard” sinds hij gevangen zit. “Hij moet gewoon wat eieren en verse kaas eten, dan komt alles in orde.”