Aap steelt moordwapen tijdens proces in India

In India is woensdag een moordproces stilgelegd, nadat bleek dat een aap cruciale bewijsstukken had gestolen.

jvh Bron : The Times of India

Het proces gaat over een moord uit 2016 in Jaipur, in het noorden van het land. De lokale politie moest het bewijs voor de zaak naar de rechtbank brengen, maar moet nu erkennen dat een agent de pakketten tijdelijk onder een boom liet staan omdat er te weinig plaats was in de opslagplaats.

Een aap greep op dat moment één van die pakketten, en ging aan de haal met 15 bewijsstukken, waaronder ook het mes dat als moordwapen gebruikt zou zijn.