Grondwater staat laag tot zeer laag in twee van de drie meetplaatsen: “Minder dramatisch dan sommigen beweren”

De grondwaterstanden in Vlaanderen zijn in april verder gedaald. In twee op de drie meetplaatsen staat het grondwater nu laag tot zeer laag, waar dat een maand geleden nog de helft was. In welke delen van Vlaanderen staat het grondwater het laagste? En moeten we ons zorgen maken?

De grondwaterstanden zijn de voorbije twee maanden snel gedaald. In februari stond het grondwater nog maar in 23 procent van de meetplaatsen laag tot zeer laag, maar na een erg droge maand maart was dat toegenomen naar 51 procent. En april, met vooral in de tweede helft van de maand opnieuw heel weinig neerslag, bracht geen verbetering. In bijna alle meetplaatsen daalde het grondwaterpeil verder, waardoor nu 67 procent van de meetplaatsen te maken heeft een lage tot zeer lage waterstand. Meer bepaald gaat het om 42 procent van de meetplaatsen met een lage waterstand voor de tijd van het jaar en 25 procent met een zeer lage. 30 procent vertoonde een normale grondwaterstand. Amper 3 procent van de meetplaatsen vertoonde een hoge of zeer hoge grondwaterstand voor de tijd van het jaar.

Grondwaterstanden in Vlaanderen — © Vlaamse Milieumaatschappij

Bekijk hier ook een interactieve kaart van de Vlaamse Milieumaatschappij

De toestand is minder goed dan in 2021, toen 47 procent van de meetplaatsen te kampen had met (zeer) lage grondwaterstanden. Maar de VMM wijst erop dat de toestand gelijkaardig is aan die in mei 2020, “en dus minder dramatisch dan sommigen de voorbije dagen beweerden”.

Komt er dan binnenkort weer een verbod op het niet-essentieel gebruik van water, zoals het wassen van voertuigen of het vullen van zwembaden? “Momenteel zitten we nog in code geel, geen reden om te panikeren dus”, zegt Katrien Smet van de VMM. “Bovendien gaat het hier om de bovenste grondlagen. Die hebben vooral een grote impact op de landbouw en natuur. Kraantjeswater komt vooral uit diepere grondlagen en daar is momenteel nog geen probleem. Dat betekent natuurlijk niet dat mensen nu volop water moeten gaan verspillen. Zuinig zijn met water is altijd een goed idee.”

Beter voorbereid

Bovendien, zo klinkt het, zijn we nu beter voorbereid op droogte dan twee jaar geleden. Zo hebben de waterbedrijven plannen voor de leveringszekerheid en kunnen ze een langere periode van droogte overbruggen. Daarnaast werd er werk gemaakt van een afwegingskader om maatregelen af te stemmen.

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) wijst ook op de Blue Deal die sinds 2020 op het terrein uitgevoerd wordt, ondertussen op meer dan 110 plaatsen. “Door groen-blauwe dooradering te realiseren in de bebouwde omgeving, via ontharding en vergroening, maken we gemeenten niet alleen weerbaarder tegen de klimaatverandering, het kan ook toekomstige wateroverlast voorkomen”, aldus Demir. Ze trekt de komende weken ook meer dan 20 miljoen euro extra uit om de Blue Deal uit te breiden naar 30 bijkomende gebieden in Vlaanderen.