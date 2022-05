Explosie in luxehotel op Cuba: Vier doden, 19 gewonden, reddingswerkers nog steeds op zoek naar overlevenden

Bij een zware ontploffing in het centrum van de Cubaanse hoofdstad Havana is een luxehotel zwaar beschadigd geraakt. Er zouden al zeker vier doden en 19 gewonden geteld zijn. Het hotel bevindt zich nabij het oude parlementsgebouw.

© AFP

De voorgevel van het vijfsterrenhotel Saratoga is grotendeels weggevaagd door de ontploffing die zich voordeed om 11 uur lokale tijd. Wat de ontploffing veroorzaakt heeft, is nog onduidelijk. Het hotel telt 96 kamers en twee restaurants en heeft op het dak een zwembad.

Op beelden op sociale media is een grote rookwolk en de deels ingestorte gevel van het gebouw te zien. Op video’s zijn ook mensen te zien die zich massaal verzameld hebben rond de plaats van het ongeluk. Sommigen lijken gewonden te helpen.

Het is nog onduidelijk wat de ontploffing heeft veroorzaakt maar volgens The Mirror werd er een bom-achtig geluid gemeld en zouden er gewonde mensen buiten het hotel gezien zijn. The Guardian meldt vrijdagavond vier doden en 19 gewonden.

Volgens de Cubaanse Preisdent zouden eerste onderzoeken aantonen dat een gaslek de explosie veroorzaakt heeft.

Het vijfsterrenhotel werd gebouwd in de jaren ‘30 en opende in 2005 opnieuw de deuren na een renovatie. Het hotel heeft 96 kamers, maar volgens The Guardian zou het hotel op het moment van de explosie gesloten geweest zijn. Het gebouw bevindt zich echter vlak naast een school en op een wandelafstand van het capitool.

© REUTERS