Conservatieven lijden verliezen bij lokale verkiezingen in Wales

De Tories hadden in Wales enkel de gemeenteraad van Monmouthshire in handen, maar de partij moet daar zetels inleveren, en dreigt er de controle te verliezen. Ook in Denbighshire en Vale of Glamorgan staan de Conservatieven zwaar onder druk. In Torfean verliezen de vier gemeenteraadsleden van de partij zelfs allemaal hun zetel.

De Conservatieve partij leidt de Britse regering in Londen, maar in Wales wordt het regionale parlement door Labour beheerst. Voor die partij verloopt de kiesstrijd in Wales overigens wel positief. De partij heeft Blaenau Gwent veroverd en behoudt ook de controle over Caerphilly en Newport. Bovendien lijkt Labour ook op weg om de meerderheid te behouden in Swansea en Cardiff.

Plaid Cymru, de nationalistische partij van Wales, weet dan weer de controle over Gwynedd vast te houden.