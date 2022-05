Vlaamse spoedarts redt levens in Oekraïne per trein: “Wie zien heel wat kinderen met open schedelbreuken. We kunnen het niet verklaren”

De Gentse spoedarts Stig Walravens zit voor Artsen Zonder Grenzen in Oekraïne. In een omgebouwde slaaptrein helpt hij oorlogsslachtoffers te vervoeren van de frontlinie naar het westen. Toen hij patiënten ophaalde in Kramatorsk in de Donbas, werd het station er nog geen 24 uur later gebombardeerd. “Als de spoorwegen geraakt worden, dan is er de vrees dat patiënten vast komen zitten op de trein. Dat gevaar is reëler dan een aanslag op onze trein.”