Ex-lijfwacht van de koning moet 25 jaar naar de cel: “Peter Willems had geen andere intentie dan te doden”

Toen Peter Willems op 13 mei 2020 naar de Bensbergstraat in Tielt-Winge trok en daar Erik Van Puymbrouck om het leven bracht, had hij volgens hen effectief de intentie om te doden. Geen uit de hand gelopen lesje, zoals Willems zelf al sinds zijn eerste bekentenis volhoudt. Geen ongeluk. Meer nog, volgens de jury deed hij dat ook met voorbedachten rade. Moord dus, en schuldig over de gehele lijn.

“De jury meende dat de aard van de vastgestelde verwondingen uitsluit dat het om een ongeluk kan gaan”, klonk het. Het gebruik van de bloedwurging en de kracht en doorzetting die nodig is om die vol te houden tot de dood, was volgens hen een duidelijk signaal dat Willems weldegelijk de intentie had te doden. “Hij had kansen genoeg om te stoppen, en zelfs over te gaan tot reanimatie. Maar dat deed hij niet.”

Op voorhand gepland

De beklaagde stal drie maanden voor de feiten een brommer om te gebruiken voor het plegen van de feiten, hij wisselde voor en na de feiten van kleding, verstopte de brommer een eindje van het huis tijdens de feiten en dumpte hem nadien in de Grote Gete. Hij liet zijn gsm thuis om niet getraceerd te kunnen worden, en herformatteerde hem de dag na de feiten. Al die dingen waren volgens de jury duidelijk bewijs dat het ook om een moord ging die goed op voorhand gepland was.

Willems aanhoorde het vonnis verslagen. Helemaal in elkaar gedoken, met het hoofd in de handen. Wanneer hij het woord nam, was dat met stokkende stem. “Ik aanvaard het”, zei hij. Vrijdagochtend betuigde hij nog zijn spijt. “Ik heb deze week veel geleerd. Ik had een heel ander verhaal gehoord over mijnheer Van Puymbrouck. Ik ben met foutieve vooroordelen naar hem getrokken.”

Ruzies en chantage

Die vooroordelen waren niet min. Volgens Willems’ grote liefde Draga had Van Puymbrouck haar als kind misbruikt. Willems hoorde verhalen over misbruik, ruzies en chantage. Hij achtte haar dan ook verantwoordelijk voor de zelfdoding van Draga in 2019. Hij werd daarin nog opgejut door de moeder en broer van Draga, iets wat de verdediging aanhaalde als verzachtende omstandigheid. Zij vroegen amper vijftien jaar cel. Het openbaar ministerie had een béétje begrip, een vroeg 25 jaar cel.

Uiteindelijk ging de jury dus voor 25 jaar. “Hij heeft op gruwelijke wijze het leven benomen door een door velen geliefd man”, klonk het. “Hij maakte daarbij gebruik van een methode die hem als politieman net aangeleerd was om mensen te beschermen.” Ze hielden wel rekening met zijn gunstige strafregister en zijn gemoedstoestand door het verlies van zijn grote liefde. Ze begrepen ook dat hij beïnvloed was door de familie van die grote liefde.

De voorbije maanden woonde Willems bij zijn ouders met een enkelband. Nu zal hij terug de cel in moeten. Binnen zeven jaar zal hij de kans krijgen om vervroegd vrij te komen.

Verwerking begint

“We zijn heel blij dat de jury ons heeft gevolgd”, reageert advocaat van de burgerlijke partij meester John Maes. “Er werd door de verdediging altijd gezegd dat Peter Willems niet de intentie had om te doden. Dat hebben wij altijd erg betwist. We zijn dan ook gelukkig dat zij de kwalificatie ‘moord’ bevestigen.”

“Voor de nabestaanden is dit een emotioneel moment. Het was een lange week, met heel wat spanning. Voor hen was het heel belangrijk dat de feiten van moord bewezen werden. Er valt veel van hun schouders, en ze kunnen nu eindelijk aan de verwerking beginnen”, aldus Maes.