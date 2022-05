Mysterieuze vliegtuigcrash in Canada: twee doden blijken meest gezochte mannen van het land

Zaterdag werden nabij het Canadese dorp Sioux Lookout de brokstukken gevonden van een Piper PA-28 Cherokee, een klein vliegtuigje voor vier inzittenden die allemaal om het leven kwamen bij het ongeluk. Het is niet duidelijk waarom het toestel neerstortte: de weersomstandigheden waren op het vermoedelijke moment van de crash kalm.

Maar het zijn niet de omstandigheden van de crash die de gemoederen het meest beroeren, wel de identiteit van twee passagiers: Gene Lahrkamp en Duncan Bailey, twee van de meest gezochte mannen van het land met banden met de georganiseerde misdaad.

Lahrkamp wordt verdacht van de moord op Jimi Sandhu, een Indische immigrant die in Canada opgroeide en een kopstuk van een beruchte bende werd, tot hij in 2016 gedeporteerd werd. Hij leefde sindsdien in het Thaise Phuket, waar hij in februari vermoord werd. Lahrkamp was kort na de moord terug naar Canada gevlucht, waar hij gezocht werd. Bailey werd dan weer gezocht voor een schietpartij en poging tot moord in Vancouver in 2020.

Het is niet duidelijk waar Lahrkamp en Bailey naartoe probeerden te vluchten, de politie is een onderzoek gestart naar de vlucht en mogelijke banden tussen de passagiers.