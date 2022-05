Terwijl de dramatische uitslag binnenrolde, maakte hij een tekening van de Queen: Boris Johnson sleurt iedereen mee in zijn val

Boris Johnson heeft bij tussentijdse lokale verkiezingen in het VK een rammeling gekregen. De Conservatieve partij verloor zowat één op de vier lokale raadsleden in Engeland. Het pijnlijkste was de mokerslag in Londen waar lokale besturen die sinds mensenheugenis blauw waren, ingenomen werden door Labour. In Schotland was de neergang van de Tories al even dramatisch. Zelfs binnen zijn partij wordt de schuld voor de nederlaag in de schoenen van de premier geschoven. Maar Johnson zelf ziet geen reden om van koers te veranderen of op te stappen.