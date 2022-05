President van Sri Lanka kondigt noodtoestand af na aanhoudende protesten

De president van Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, heeft vrijdag de noodtoestand afgekondigd in zijn land, waar al geruime tijd antiregeringsprotesten plaatsvinden. Dat is volgens hem nodig om de orde te bewaren.

Het gaat al om de tweede noodtoestand in vijf weken. Die geeft de ordediensten verregaande bevoegdheden om de betogingen tegen Rajapaksa en zijn regering – die hij midden april nog herschikte – neer te slaan.

Sri Lanka ondergaat momenteel de zwaarste economische crisis sinds zijn onafhankelijkheid in 1948. In het land met zowat 22 miljoen inwoners is er een tekort aan levensmiddelen, medicijnen en brandstof. Er zijn ook regelmatige stroomonderbrekingen. Als gevolg van de crisis vinden er aanhoudende antiregeringsprotesten plaats. Vorige week donderdag was er ook een algemene staking.