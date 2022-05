Even bijna tien procent minder dan de dag ervoor, en zelfs heel dicht bij de laagste waarde ooit: het was geen goede dag op de beurs voor Bpost. Beleggers waren duidelijk niet enthousiast over het nieuwste kwartaalrapport. Maar er zijn wel meer redenen, waar ook andere beursgenoteerde bedrijven niet ongevoelig voor zullen zijn.