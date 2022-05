Edgar Davids wordt assistent van Louis van Gaal bij Nederland

De Nederlandse voetbalbond (KNVB) heeft vrijdag Edgar Davids aangesteld als nieuwe assistent-bondscoach. De 49-jarige ex-middenvelder begint meteen aan zijn nieuwe job. Hij neemt tot en met het WK in Qatar (21 november-18 december) de taken over van Henk Fraser, die hoofdcoach wordt van FC Utrecht en dit niet langer kan combineren met de functie als assistent van bondscoach Louis van Gaal.

“Ik ben niet alleen trots maar ook superenthousiast dat ik mijn loopbaan als trainer kan voortzetten samen met zo’n gerenommeerde trainer als Louis van Gaal en kan werken met de absolute top van Nederland”, zei Davids in een eerste reactie.

Ook Louis van Gaal was enthousisast. “Ik ben verheugd dat Edgar Davids onze technische staf komt versterken. Nadat duidelijk was dat Henk Fraser zich met ingang van het komend seizoen volledig op FC Utrecht richt, heb ik Edgar gevraagd of hij mijn - tweede - assistent bij Oranje wilde worden. Onze wegen hebben elkaar in het verleden regelmatig gekruist en ik ben ervan overtuigd dat hij deze rol op een prima manier gaat invullen. De spelers kunnen optimaal profiteren van zijn ervaring als international op onder meer vier internationale eindtoernooien.”

Davids kwam als speler uit voor onder meer Ajax, AC Milan, Juventus, Barcelona, Inter en Tottenham. Hij haalde 74 caps voor de Nederlandse nationale ploeg en was erbij op drie EK’s en één WK. Als (assistent-)trainer was hij in het verleden actief bij het Engelse Barnet, het Nederlandse Telstar en het Portugese Olhanense.

Nederland neemt het op het WK in de groepsfase op tegen gastland Qatar, Senegal en Ecuador. Na het WK neemt Ronald Koeman over als bondscoach.