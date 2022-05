Rijstrook E403 al sinds februari afgesloten voor werken die starten... in augustus

Sinds februari is de rechterrijstrook op de E403 richting Brugge tussen Moorsele en Roeselare volledig afgesloten. Maar door een vertraging in de aanbestedingsprocedure zijn de herstellingswerken nog steeds niet gestart. Toch blijft de rijstrook dicht en de snelheid beperkt tot 70 kilometer per uur.

Acht weken geleden sloot men de rechterrijstrook op de E403 richting Brugge af. Het traject van zo’n vijf kilometer lang tussen Moorsele en Roeselare was dringend aan vervanging toe. Maar tot op vandaag werden er nog geen werken uitgevoerd. Dat stelden ook heel wat pendelende burgers vast.

De vernieuwing van het wegdek stond dit voorjaar gepland, maar volgens het Agentschap Wegen en Verkeer liep de aanbestedingsprocedure heel wat vertraging op. “De gunningsaanvraag is fors uitgelopen. Die moet eerst afgerond worden vooraleer we een aannemer kunnen aanstellen om de werken uit te voeren”, vertelt woordvoerder Dirk Vanhuyse.

“Ik heb de voorbije weken heel wat burgers aan de lijn gehad en ook onze klachtendienst ontving veel vragen over de situatie, maar we kunnen enkel meedelen dat het dossier heel wat vertraging heeft opgelopen.”

Te gevaarlijk

De meeste pendelaars vragen zich af waarom de rijstrook dicht blijft terwijl er niet gewerkt wordt. “In samenspraak met de federale wegpolitie hebben we beslist om het rijvak gesloten te houden voor alle verkeer. De staat van het wegdek zou te gevaarlijke situaties creëren, door de vele putten en kuilen die er zijn. De voorbije maanden hebben heel wat bestuurders er al hun banden of velgen kapotreden.”

Ook de snelheidsbeperking tot 70 kilometer per uur en de superflitspaal blijven actief. “We hebben de vraag gesteld om de snelheid opnieuw te verhogen maar dat is wettelijk verboden in het type werfzone dat op dat stuk van de autosnelweg van toepassing is. Maar 70 kilometer per uur zal over die korte afstand geen groot tijdverlies veroorzaken. Bovendien hebben we tot op heden nog geen grote files gekend.”

Geen putten opvullen

De huidige situatie blijft dus zoals ze is, totdat de werken van start gaan. “Dat zal waarschijnlijk na het bouwverlof in augustus zijn. Zodra de datum vastligt, zullen we dat online en ook met een bord naast de weg duidelijk aankondigen”, zegt Vanhuyse.

Een tijdelijke oplossing, zoals het vullen van de putten, is geen optie. “Het komt vreemd over dat er niet gewerkt wordt, maar nu kleine herstellingen uitvoeren is zinloos als er binnen enkele maanden een totale herinrichting inclusief fundering komt.”