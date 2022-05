Gruwelhuis van Marc Dutroux gaat eindelijk tegen de vlakte

Het heeft lang geduurd, 26 jaar zelfs, maar het gruwelhuis van Marc Dutroux in Marcinelle wordt eindelijk afgebroken. Het Waals Gewest heeft de nodige vergunning afgeleverd, water, gas en elektriciteit zijn reeds afgesneden. In juni gaat het gebouw effectief tegen de vlakte.

Op 15 augustus zal het 26 jaar geleden zijn dat België “live” de bevrijding meemaakte van Sabine Dardenne en Laetitia Delhez uit het huis van Dutroux in Marcinelle, bij Charleroi. De gruwel waaraan de meisjes ontsnapt waren, werd pas duidelijk toen ook werd getoond waar Dutroux ze in zijn kelder had opgesloten. Daar waren Julie en Mélissa voordien de hongerdood gestorven.

Meerdere pogingen

Na afhandeling van het assisenproces tegen Dutroux stemden de ouders van de slachtoffers ermee in dat het huis plaats zou ruimen voor een herdenkingspark. Meermaals werd het startschot voor de werken aangekondigd, maar telkens kwam er een kink in de kabel. In afwachting werd het pand opgesmukt met een fresco van een spelend kind.

Zo moet het herndenkingspark eruitzien. — © RR

Nu is de kogel dan toch door de kerk. De vergunning voor de afbraak is enkele dagen geleden afgeleverd, de nutsvoorzieningen zijn afgesloten, de sloophamer kan effectief aan de slag. Volgens onze collega’s van Sudpresse kan dat in de week van 6 juni gebeuren. Niet alleen het huis van Dutroux gaat trouwens tegen de vlakte. Ook de garage ernaast en het huis op de hoek van de Rue de Philippeville worden neergehaald. De 200 vierkante meter grote ruimte die zo vrijkomt, zal ingenomen worden door een herdenkingspark, dat “Tussen hemel en aarde” zal genoemd worden.

Kelder behouden

Het plan mocht van de stad Charleroi ook iets kosten. Eind juni 2021 werd hiervoor al zo’n 825.000 euro uitgetrokken. Daarvan is 695.000 euro bestemd voor de afbraak zelf, de resterende 127.000 zou besteed worden aan de aanleg van het park.

Opvallend is dat in de verbouwingsplannen rekening is gehouden met de vraag van de ouders van de slachtoffers van Dutroux om de kelder, waarin hun ontvoerde kinderen gevangen hebben gezeten, te behouden. Voor het geval het gerecht alsnog het zogenaamde “dossier bis” (met tientallen ongebruikte elementen die DNA kunnen bevatten, nvdr.) zou willen opnemen en nieuwe onderzoeksdaden in de kelder uitvoeren. Dat hopen zij, maar de kans dat dit nog ooit gebeurt, lijkt bijzonder klein.

LEES OOK.Ze gaven hem nog een kus, en wandelden naar buiten: de jacht op Dutroux en de bevrijding uit de gruwelkelder