Nog niet eens zo heel lang geleden was het ondenkbaar dat CD&V onder de tien procent zou duiken. Maar de partij boert eigenlijk al decennia achteruit. En nu begint die daling onheilspellend te versnellen. “Het is een machtspartij die haar macht is kwijtgespeeld”, zegt politicoloog Carl Devos (UGent). “Wat voor nut heb je nog dan?”