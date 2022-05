Witte Huis minimaliseert rol van Amerikaanse inlichtingendiensten in Oekraïne

Het Witte Huis ontkent dat het Oekraïense leger vooral dankzij informatie van Amerikaanse inlichtingendiensten Russische generaals en militaire doelen heeft kunnen uitschakelen. Volgens een woordvoerder is de berichtgeving daarover niet accuraat, en wordt de rol van de VS overschat.

The New York Times schreef eerder deze week op basis van anonieme bronnen dat de Amerikaanse overheid informatie deelt met Oekraïne over de Russische militaire plannen en posities, met name in de oostelijke Donbas-regio. Oekraïense troepen zouden die info gebruiken om artilleriebeschietingen uit te voeren, waarbij verschillende Russische generaals omkwamen.

Volgens de Oekraïense regering werden sinds het begin van de oorlog twaalf Russische generaals gedood. Hoeveel Russische topmilitairen met behulp van Amerikaanse inlichtingen werden omgebracht, wilden de bronnen niet zeggen tegen The New York Times. Wel schreef de krant dat de regering-Biden de operatie geheim wilde houden, omdat het Kremlin die zou kunnen zien als directe bemoeienis met het conflict. Het Amerikaanse ministerie van Defensie erkende wel dat Oekraïne informatie krijgt, “zodat het land zichzelf kan verdedigen”.

Het Witte Huis ontkent ook dat de succesvolle Oekraïense raketaanval op het Russische oorlogsschip Moskva er kwam dankzij informatie van Amerikaanse inlichtingendiensten, zoals NBC News had gemeld. Volgens die nieuwszender hielpen de Amerikanen bij het bepalen van de exacte locatie van het Russische vlaggenschip, maar wist het Amerikaanse leger niet van het Oekraïense plan om het vervolgens te beschieten. De Amerikaanse informatie diende volgens het Witte Huis om Oekraïne zich te laten voorbereiden op mogelijke aanvallen vanop zee.