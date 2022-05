Twee maanden nadat hij voor de liefde naar Oekraïne trok en gevangen werd genomen, is Renate weer bijna herenigd met haar zoon

Haar zoon Wessel (24) reisde naar de Krim om zijn vriendin op te halen. Toen brak de oorlog in Oekraïne uit en zat hij vast. Wessel werd zelfs gevangengenomen door de Russen. Mama Renate Degryse ging haar zoon achterna. Nu, na tweede maanden, kan ze hem bijna weer in de armen sluiten.

Half februari reisde Wessel halsoverkop naar Rusland om zijn vriendin Isabella op de valreep uit het Russische Krim weg te halen en mee naar ons land te brengen. Kort nadien barstte de Russisch-Oekraïense oorlog in alle hevigheid los en zat Wessel ‘gevangen’. De liefde met zijn Russische vriendin was inmiddels bekoeld, maar op eigen houtje terugkeren bleek geen evidentie. Renate twijfelde geen seconde en sprong in haar auto haar zoon achterna. Ze was vastbesloten om hem veilig en wel terug te halen. “Sommigen verklaarden me gek, anderen begrepen me. Ik ben mama van zeven kinderen en voor hen doe ik alles”, verklaarde ze toen.

Bange momenten

Haar zoon viel op een bepaald moment in handen van Russische soldaten die hem ervan verdachten een spion te zijn. Wessel werd toen letterlijk gevangen genomen. Op die momenten onderhandelde Renate met de soldaten om hem weer vrij te krijgen. Het waren bange momenten voor haar, maar ze gaf niet op. Na dagenlang reizen waarbij Renate zelfs tot in Lviv, een stad in het westelijk deel van Oekraïne, geraakte moest ze uiteindelijk terugkeren wegens ziekte. Maar ook toen ze weer beter was bleef ze er alles aan doen om Wessel bij te staan.

“Zou het nu gaan lukken?”

Vrijdag kwam uiteindelijk het verlossende bericht dat Wessel met hulp van de ambassade naar de grens met Letland zou worden gebracht. Daar kan Renate, ondertussen onderweg naar ginder, hem zaterdag oppikken. Die wist met haar euforie duidelijk geen blijf want ze postte meteen het volgende bericht op Facebook: “Zou het nu gaan lukken? Onderweg om mijn zoon op te halen. Allemaal duimen graag!”