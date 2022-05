“Schaamte, schaamte, schaamte.” Dat voelde – en voelt – Eddy Demarez na zijn denigrerende uitspraken over de Belgian Cats. Dit weekend keert hij terug op het scherm, dus bracht de VRT een interview met de sportjournalist. Het was bijwijlen emotioneel. Het leek waarachtig. En vooral: het was een slim staaltje communicatie.