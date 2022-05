Elf maanden nadat hij in coma werd geslagen, is gitarist Mad Dog Loose overleden: “Ik ben papa kwijt. Ze moeten de daders vinden”

Elf maanden nadat hij door een bestuurder in coma werd geslagen in het centrum van Gent is Kurt Vanpeteghem (56), de gitarist van rockgroep Mad Dog Loose, afgelopen zondag overleden. “Het was zinloos geweld. Papa is toen opgenomen met een schedelbreuk en hersenbloeding en er nadien nooit meer bovenop geraakt”, zegt zijn dochter Maureen. “Ik heb nu een klacht ingediend voor doodslag.”