De mooiste Moederdag, die viert Kaat: vier jaar na complicaties tijdens zwangerschap kan ze weer stappen, praten en lezen

Geen bloemen, pralines of zelfgemaakte kunstwerkjes door de kinderen. Voor de mooiste Moederdag moet je dit weekend in het Vlaams-Brabantse Peizegem zijn: Kaat Van de Velde (32) zal er geflankeerd door oudste zoon Toon (6) drie kilometer stappen. Dag op dag vier jaar nadat ze een hersenbloeding kreeg toen ze zwanger was van haar dochtertje Janelle (4). “Haar wilskracht is ongelooflijk.”