Amerikaanse man verkozen terwijl hij in cel zit voor moord op zijn eigen vrouw

Andrew Wilhoite (40) werd in maart gearresteerd voor de moord op zijn echtgenote Elizabeth ‘Nikki’ Wilhoite. De vrouw had net kanker overwonnen, maar had een dag na haar laatste chemobehandeling ontdekt dat haar man haar had bedrogen. Volgens de lokale politie vermoordde Wilhoite zijn vrouw door haar tijdens de daaropvolgende ruzie met een bloempot het hoofd in te slaan. Daarna dumpte hij haar lichaam in een beek enkele kilometers van hun huis vandaan.

De man zit sindsdien in afwachting van zijn proces in de cel op verdenking van moord. Dat weerhield de Republikeinse kiezers in Lebanon er dinsdag echter niet van om Wilhoite te verkiezen tijdens de voorverkiezing voor het gemeentebestuur, hij kreeg 60 van de 276 stemmen.

Het proces van Wilhoite zou van start gaan op 29 augustus. Als hij veroordeeld wordt voor de algemene verkiezing op 8 november, wordt hij automatisch van de stembiljetten verwijderd als kandidaat voor de Republikeinse partij. Als de veroordeling niet voor die datum plaatsvindt, kan hij wettelijk niet van de kieslijsten gehaald worden.