Huisanalisten René Vandereycken en Gert Verheyen fileren het titeltweeluik: “Zonder Union was het een triestig seizoen geweest”

Elk vier stuks. Bij bijna de helft van de zeventien titels die Club Brugge vierde, hadden Gert Verheyen (51) en René Vandereycken (68) meer dan hun aandeel. Maar geld beleggen in een achttiende doen ze niet. Vandaag, aan de vooravond van een beslissend tweeluik tegen ‘luis in de pels’ Union Sint-Gillis, klinken onze huisanalisten streng voor de titelverdediger. “Dat Club nu maar eens laat zien dat ze beter zijn dan Union. Dat hebben we nog niet gezien.”