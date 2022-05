De ellenlange, gruwelijke details over zijn moorden kreeg hij niet meer over zijn lippen: “Ik ben een idioot, dat ziet u toch?”

“Meneer, ik probeer deze waanzin nu al vijf jaar weg te dringen uit mijn verstand. Vraag mij alstublieft niet om dat te herhalen.” Van de breedgeschouderde én vooral breedspakerige bodybuilder, die tijdens het onderzoek tot in de kleinste details zijn gruwel beschreef, blijft vandaag niets meer over. Huilend ging hij tijdens een bijzonder moeizame ondervraging elke vraag over de viervoudige moord uit de weg. “Ik krijg het niet meer over mijn lippen. Ik sta niet meer achter de persoon die ik toen was.”