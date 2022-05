Berlijn zet zich schrap voor de komst van Poetins motorbende

Duitsland vreest dat de Dag van de Russische Overwinning wel eens voor heel wat problemen zou kunnen zorgen in Berlijn. Want met 50 aangekondigde evenementen en de komst van Poetin’s motorbende wordt gevreesd voor bijeenkomsten met een explosief potentieel. Dat schrijven verschillende Duitse kranten.

Donderdag reden de eerste Nachtwolven Berlijn binnen. In het Russisch heten ze “Nochnye Volki” en ze worden beschouwd als Poetin’s motorbende. Achttien motorrijders stopten eerst bij het Sovjet Oorlogsmonument in Treptower Park om vervolgens door te rijden naar de Berlijnse zoo, op die plaats zouden maandag maar liefst 150 motorrijders moeten samenkomen voor een kranslegging. De angst is nu dat bijeenkomsten als deze voor problemen zullen zorgen gezien de oorlog die aan de gang is. De Duitse politie vreest dat verschillende pro-Russische groepen het ene of het andere evenement zullen gebruiken om hun steun te betuigen aan Poetin.

LEES OOK. Het gaat van kwaad naar erger in Azovstal-fabriek, en 9 mei nadert: “Russen zullen er alles aan doen om hun doel te bereiken” (+)

“Het zal nodig zijn om de politie in te zetten, het wordt een uitdagende situatie”, zei Iris Spranger (SPD), Senator van Binnenlandse Zaken aan Bild. “We staan voor de uitdaging om 8 mei (de dag waarop Nazi-Duitsland zich overgaf, red.) op een waardige manier te kunnen vieren. De politie plant daarom ook strikte voorwaarden, zo wordt het gebruik van vlaggen beperkt en mag de witte ‘z’ niet getoond worden. “Er komen ook speciale voorwaarden voor 15 geselecteerde gedenktekens”, zei Spranger nog. Ook andere politici kijken bezorgd naar komende dagen. Zo zei Stefan Evers van de CDU te hopen dat “het niet de nachtwolven of andere pro-Poetin colonnes zijn die op 8 en 9 mei het straatbeeld domineren.”

Poetin’s Hell’s Angels

De angst voor de nachtwolven is niet ongegrond, de grootste motorbende van Rusland telt maar liefst 5.000 leden en worden gezien als Poetin’s persoonlijke Hell’s Angels. Want het is diezelfde bende, geleid door Poetins persoonlijke vriend Alexander Zaldostanov, die het Kremlin in de maanden na de annexatie van het Krim in 2014 hielp om de lokale bevolking te intimideren. Zaldostanov onthulde in een interview met Reinische Post in 2015 dat hij Stalin vereert als een “onovertroffen leider”. Aan de andere kant vergeleek hij het Westen met Satan. De bende wordt ook beschouwd als homofoob. De bijeenkomst van de Nachtwolven in Berlijn is trouwens ook niet de eerste, de bende trekt namelijk jaarlijks naar Berlijn rond deze periode.

LEES OOK. Amnesty brengt oorlogsmisdaden naar buiten: nieuwe gruwelverhalen grijpen naar de keel (+)

Sinds het begin van de oorlog zijn er trouwens al verschillende pro-Russische colonnes door de stad gereden. In april reed een colonne met maar liefst 400 voertuigen door Berlijn, velen met Russische vlaggen over motorkap gespannen. Langs het station, waar veel Oekraïense vluchtelingen toekwamen passeerde ook een wagen met een witte “Z”, waarna de politie een onderzoek startte. Een week eerder had Spranger namelijk al aangekondigd dat het gebruik van de letter “Z” in Berlijn zou leiden tot vervolging.