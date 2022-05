Videobeelden tonen hoe “geëvacueerde Oekraïeners” terechtkomen in Russisch ‘filtratiekamp’ in Marioepol

In een video die gedeeld werd door de burgemeester van Marioepol is te zien hoe het Russische leger enkele “geëvacueerde” burgers van Marioepol heeft ondergebracht in een ‘filtratiekamp’. Volgens de burgemeester worden de mannen er gevangen gehouden en bedreigd met executies en martelingen. De mensen moeten op de grond of op schoolbanken slapen. De Russen zouden de Oekraïense burgers aan dwangarbeid laten doen of hen mobiliseren in het Russisch leger. Rusland gebruikte dergelijke filtratiekampen al eerder in de Tweede Wereldoorlog en in de Tsjetsjeense Oorlog.