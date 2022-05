C’est fini. Joachim Coens gooit de handdoek in de ring en vertrekt als voorzitter van CD&V. Directe aanleiding is een dramatische peiling, waarin zijn partij verschrompeld is tot de allerkleinste van Vlaanderen. Al werd de exit van Coens eigenlijk al maandenlang voorbereid achter de schermen, zij het met muizenstapjes. Voor zijn opvolging zijn alle ogen gericht op één partijtopper.