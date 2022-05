Decoratie met het beruchte Z-symbool in Moskou voor de parade — © REUTERS

Maandag viert Rusland naar jaarlijkse gewoonte de Dag van de Overwinning. Poetin gebruikt de Tweede Wereldoorlog om Russen te verenigen, maar ook om zijn expansiedrift te legitimeren. “Iedereen die tegen Rusland is, is in zijn ogen een nazi”, zegt historicus Hans van Koningsbrugge.