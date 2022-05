Acht op een rij! Philippe Clement springt met Monaco naar gedeelde tweede plaats na nieuwe zege tegen Lille

Acht overwinningen na elkaar, 24 op 24. Monaco zet zijn onwaarschijnlijke opmars in de Franse competitie verder. Op het veld van Lille won de ploeg van Philippe Clement vrijdagavond met 1-2. Goudhaantje Aurélien Tchouaméni was de held van de avond met twee doelpunten.

Zowat twee maanden geleden zakte Monaco nog weg naar een teleurstellende negende plaats en stond de job van Philippe Clement volgens Franse media al op de helling. Vandaag is daar allang geen sprake meer van. Na de overwinning op het veld van Lille is Monaco voor het eerst naar de tweede plaats, die recht geeft op een Champions League-ticket, gesprongen. Geen enkele Monegask had daar nog van durven dromen. Marseille, dat ook 65 punten telt, heeft wel nog een wedstrijd minder gespeeld.

Tegen Lille was Aurélien Tchouaméni de grote man met twee doelpunten. Het 21-jarige Franse toptalent scoorde vlak voor rust de openingsgoal, Lille scoorde in minuut 69 de gelijkmaker. Dik vijf minuten later was Tchouaméni daar weer met de winning goal. Het goudhaantje zal komende zomer hoogstwaarschijnlijk voor vele miljoenen naar een absolute topclub trekken.

Vorige week mocht onze landgenoot Eliot Matazo nog starten bij afwezigheid van Tchouaméni, deze week verhuisde hij weer naar de bank. En daar bleef de Belgische belofteninternational 90 minuten zitten. Bij Lille stond Amadou Onana wel 90 minuten tussen de lijnen.

