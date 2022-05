“Er wordt nog goed getraind, maar zeker wie einde contract is, probeert toch blessurevrij te blijven”, aldus Michiel Jonckheere, die aan zijn laatste dagen bij de Veekaa bezig is. — © BELGA

Net als meer dan de helft van de profclubs zit de competitie er al een maandje op voor KV Kortrijk. Te vroeg om de spelers nu al met vakantie te sturen en een hele uitdaging voor de staf om de groep zinvol aan de slag te houden. Maar hoe doe je dat in godsnaam? Wij stapten een weekje mee in het spoor van de Kerels. Bezigheidstherapie of zinvolle tijdbesteding? Oordeelt u zelf.