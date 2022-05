Vijf jaar cel voor Amerikaanse agent die demente bejaarde met geweld arresteerde omdat ze 14 dollar vergat te betalen

Karen Garner trok in juni 2020 naar een supermarkt in Loveland waar ze voor 14 dollar aan kleine artikelen kocht. Volgens haar advocaat vergat ze echter te betalen als gevolg van haar geheugenstoornis. Hoewel het winkelpersoneel de items van de vrouw kon recupereren werd er toch naar de politie gebeld. De zeventiger werd door politieman Austin Hopp van de weg geplukt toen ze naar huis liep. Omdat ze weigerde zijn bevelen op te volgen - vermoedelijk omdat ze die niet begreep - sloeg hij haar tegen de grond om haar handboeien om te doen.

Beelden van de brutale arrestatie veroorzaakten destijds opschudding, vooral ook omdat op camerabeelden die even later in het politiebureau werden opgenomen, te zien was hoe Austin Hopp en andere collega’s lachten terwijl ze de scène opnieuw afspeelden.

De agent pleitte tijdens zijn proces schuldig aan mishandeling en verontschuldigde zich bij de familie Garner. Volgens rechter Michelle Brinegar was er hier niet zomaar sprake van een vergissing, maar van een jonge agent die zijn machtspositie en autoriteit misbruikte en die blijk gaf van een verontrustende ingesteldheid.