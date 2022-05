Italië legt jacht dat van Poetin zou zijn aan ketting

Het 140-meter lange jacht met zes dekken ligt in Marina di Carrara in Toscane. — © AFP

Italië heeft een superjacht dat van de Russische president Vladimir Poetin zou zijn in beslag genomen. De Scheherazade, die ruim 650 miljoen euro waard zou zijn, lag sinds september in een Italiaanse haven vanwege onderhoud. Dat zou pas begin volgend jaar afgerond zijn, maar het leek er de afgelopen tijd op dat de bemanning het schip klaarmaakte om weer uit te varen.

Het 140-meter lange jacht met zes dekken lag in Marina di Carrara in Toscane. De Russische onderzoeksjournalist Maria Pevtsjich en anticorruptie-activist Georgi Alboerov meldden eerder dat de bemanning bestond uit leden van de dienst die hoge overheidsfunctionarissen beveiligt, waaronder Poetin. Dat zou bewijs zijn dat het jacht van de president is.

© AFP

Het Italiaanse ministerie van Financiën meldde de beslaglegging van de Scheherazade in een persbericht. Daarin liet het ministerie weten dat uit onderzoek is gebleken dat de eigenaar van de boot banden had met “prominente elementen van de Russische overheid” en met mensen die op de sanctielijst van de Europese Unie staan.