Groen dient in Vlaams Parlement resolutie in om officiële feestdag te maken van 8 mei

Afscheidnemend Groen-voorzitster Meyrem Almaci dient een resolutie in het Vlaams Parlement in om van 8 mei een officiële feestdag te maken. Dat heeft de partij meegedeeld. Op die manier moet herdacht worden dat op 8 mei 1945 nazi-Duitsland capituleerde en de Tweede Wereldoorlog eindigde.

De groenen willen een gelijkaardig voorstel ook in het federaal parlement op tafel leggen. In het Brussels parlement hebben de meerderheidspartijen al een resolutie ingediend om van die dag een officiële feestdag te maken. Op 8 mei wordt het Irisfeest, ofwel het feest van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevierd.

“Van 8 mei een officiële feestdag maken, zou een krachtig signaal zijn waarmee we tonen dat hoop en verdraagzaamheid altijd sterker zullen zijn dan haat”, zegt Almaci. “Herdenken om ervoor te zorgen dat de geschiedenis zich niet herhaalt, is ontzettend belangrijk”, stelt ze voorts. “De oorlog in Oekraïne toont hoe fragiel vrede is.”

Almaci steunt daarmee de oproep van de 8 mei-coalitie, een collectief van onder meer vakbonden en middenveldorganisaties. Zij hadden vorige maand al opgeroepen tot een officiële feestdag op 8 mei.

Om de eis kracht bij te zetten, organiseert de 8 mei-coalitie op zondag 8 mei om 11.00 uur overigens een grote herdenking bij het Fort van Breendonk. Het fort ten zuiden van Antwerpen werd tijdens de Tweede Wereldoorlog door de Duitse bezetter gebruikt als nazi-gevangenis voor vooral politieke gevangenen.

In verschillende landen, zoals Frankrijk, is 8 mei een feestdag. Nederland viert ‘Bevrijdingsdag’ op 5 mei. In België kregen schoolkinderen lange tijd vrijaf op 8 mei, maar die vrije dag werd in 1974 afgeschaft. Wapenstilstand, de herdenking van het einde van de Eerste Wereldoorlog op 11 november, is wel een wettelijke feestdag in ons land.