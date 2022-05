Sammy Mahdi is kandidaat-voorzitter bij CD&V: “Guess who’s back”

De staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (33) verloor de vorige voorzittersverkiezing bij CD&V nog van Joachim Coens. Maar nu die laatste door de tegenvallende peilingen zijn stoel vacant laat, lijkt Mahdi de gedoodverfde opvolger te zullen worden. Die handschoen zal hij nu ook opnemen, kondigde hij zelf aan.

“Ik ben kandidaat”, sprak Mahdi. “Ik heb met heel veel mensen binnen de partij gesproken. Sommigen zeiden ook dat ik aan mezelf moet denken, maar ik ga er toch voor proberen te zorgen dat de mooiste ideologie niet verdwijnt in dit land. Ik kan dat niet alleen doen, we gaan daarvoor de héle ploeg nodig hebben.”

De resultaten van de peiling van De Standaard en VRT. Vlaams Belang, Vooruit en PVDA doen het goed, CD&V krijgt een stevige pandoering.

Of het niet kort dag is om het roer nog te keren, twee jaar voor de verkiezingen? Mahdi vindt alvast van niet. “Kijk naar Vlaams Belang. Die partij had ook niet de beste peilingen enkele jaren voor de vorige verkiezingen. Niemand kon toen het laatste resultaat van de afgelopen campagne voorspellen.” Mahdi wou zich niet vastpinnen op een cijfer. “Maar het moet beter zijn dan vandaag, dat is nogal wiedes. We moeten er alles aan doen om Vlaanderen te overtuigen van wat de christendemocratie te bieden heeft.”

Over de positie van Wouter Beke bleef Mahdi eerst op de vlakte. “De kiezers verwachten dat, als het bijvoorbeeld gaat om kinderbijslag en besparingen, dat onze partij dan de juiste keuzes maken.” Toen interviewer Michael Van Droogenbroeck doorvroeg, kwam Mahdi dan toch tot de kern van de zaak. “Wij blijven de zorgpartij van Vlaanderen en dat moeten we élke dag bewijzen. En ja, Wouter Beke blijft. Je kan daar veel vragen over stellen en veel over nadenken, maar het is wel belangrijk dat hij zijn werk kan doen. Hij heeft zelf aangegeven dat sommige zaken niet goed verlopen zijn en dat hij daar iets aan wil doen. Wel, als partij moet je hem daarin ondersteunen.”

Meteen na de uitzending tweette Mahdi ook dat hij voorzitter wou worden. Hij deed dat op een ludieke manier door een oude tweet - daterend van na de vorige voorzittersverkiezingen, die hij verloor - opnieuw te posten. Guess who’s back - raad eens wie er terug is - stond er te lezen.