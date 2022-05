Edgar Davids nieuwe assistent-bondscoach van Nederlands elftal

Edgar Davids maakt per direct onderdeel uit van de technische staf van het Nederlands elftal. De 49-jarige oud-international wordt een van de assistenten van Louis van Gaal. Hij volgt daarmee tot en met het wereldkampioenschap voetbal Henk Fraser op, die vertrok omdat hij in het komende seizoen de baan niet kon combineren met zijn nieuwe functie als hoofdtrainer bij FC Utrecht.

Als speler kwam Davids in actie voor onder meer Ajax, AC Milan, Juventus, Barcelona, Internazionale en Tottenham Hotspur. Hij kwam 74 keer uit voor het Nederlands elftal en was 12 keer aanvoerder. Verder speelde hij op drie EK’s en één WK. Gedurende de cursus Coach Betaald Voetbal liep Davids stage bij FC Twente en Telstar. Als (assistent-)trainer werkte hij bij Barnet, Telstar en Olhanense.

“Ja, het Nederlands elftal is zeker iets voor mij”, stelde Davids in augustus 2020 nog in gesprek met De Telegraaf, nadat Ronald Koeman vertrok bij Oranje. “Zeer zeker. Zou kunnen. Maar het zijn nu grote schoenen om te vullen, hè.”

De technische leiding van het Nederlands elftal bestaat nu officieel uit bondscoach Louis van Gaal, eerste assistent Danny Blind, tweede assistent Davids en keeperstrainer Frans Hoek.

Oranje speelt eind van dit jaar op het WK, dat van 21 november tot en met 18 december 2022 wordt gehouden in Qatar. Daarna volgt Ronald Koeman Van Gaal op.

Ook in Martijn Reuser, een andere oud-speler van Van Gaal, is in beeld om deel uit te gaan maken van de begeleidingsstaf van het Nederlands elftal. De eenvoudig international is al werkzaam bij de KNVB.

