Gevoelige transfer op komst? “Manchester City biedt Paul Pogba contract tot 2026”

Trekt Manchester United-middenvelder Paul Pogba deze zomer naar de buren van Manchester City? De betrouwbare Engelse krant The Guardian weet alvast dat de ploeg van Pep Guardiola en Kevin De Bruyne hem een vierjarig contract aanbiedt. De Fransman kan transfervrij vertrekken op Old Trafford.

Manchester United bood Pogba eerder al een contractverlenging aan, maar die werd geweigerd door de wereldkampioen van 2018. Guardiola zou voor Pogba een rol zien als aanvallende middenvelder. Daarmee zou hij in de buurt van De Bruyne lopen.

Het is nog niet zeker of Pogba zal ingaan op het aanbod van Manchester City. De Fransman zou er minder kunnen verdienen dan zijn huidige loon bij Manchester United. Onder het selecte kransje clubs dat hem kan betalen zouden ook PSG en eventueel Real Madrid nog interesse hebben.

Pogba was net zoals Erling Haaland klant bij de zopas overleden spelersmakelaar Mino Raiola. Haaland lijkt eveneens op weg naar Manchester City, dat de afkoopclausule voor de Noorse spits zou betalen aan Borussia Dortmund. City en Haaland zouden al een persoonlijk akkoord hebben over wat hij kan verdienen in het Etihad.

De middenvelder werd in 2016 kortstondig de duurste speler ter wereld toen de Engelse recordkampioen 110 miljoen euro voor hem betaalde, maar kon behalve een League Cup en een Europa League de club nooit naar de beoogde prijzen leiden. Op dit moment is hij out met een kuitblessure, waardoor het erop lijkt dat hij zijn laatste match voor Man U al gespeeld heeft.