Man vlucht weg met auto tijdens testrit, rijdt fietser aan en crasht na korte achtervolging

In de Engelselei in Borgerhout is vrijdagavond een Nederlander met een gestolen auto gecrasht. Hij vluchtte nog even te voet weg, maar kon even verderop gevat worden. De man was weggereden tijdens een testrit, tijdens de achtervolging reed hij een fietser aan.

Het was de politiezone Sint-Niklaas die vrijdagavond melding maakte van een Golf 7 R die gestolen was en weggereden was in de richting van Antwerpen. De eigenaar van de auto had vrijdag met een potentiële koper afgesproken, die had van een testritje gebruikgemaakt om weg te rijden en niet meer terug te komen.

De nummerplaat van het gestolen voertuig gaf al gauw een hit in de computersystemen van de Antwerpse politie. De bestuurder bleek voorbij een ANPR-camera in de buurt van de Turnhoutsebaan in Borgerhout te zijn gereden. “Ploegen in de omgeving werden aangestuurd om uit te kijken naar het voertuig”, zegt Sven Lommaert, woordvoerder van de politiezone Antwerpen. Even later merkte een patrouille de auto ook op. “De bestuurder wilde met de wagen wegvluchten en is tegen onze combi gereden, een collega raakte daarbij lichtgewond”, aldus Lommaert.

Er ontstond een korte achtervolging in de straten van Borgerhout. Op de Turnhoutsebaan werd een 47-jarige buurtbewoner door de vluchtende wagen van zijn fiets gereden. De man raakte ook lichtgewond, hij werd naar het ziekenhuis gebracht voor verzorging. Niet veel later crashte de gestolen wagen in de Engelselei. De bestuurder vluchtte nog even te voet weg maar kon door een politieploeg uit de berm tussen de Ring en de Noordersingel geplukt worden.

De 24-jarige Nederlander bracht de nacht door in het cellencomplex van de politiezone Antwerpen. Het parket van Dendermonde zal moeten beslissen of hij al dan niet voorgeleid wordt bij de onderzoeksrechter. De kans dat hij wel even achter de tralies blijft is niet onbestaande, tegen de man was een bevel tot gevangenneming uitgeschreven na een veroordeling tot twintig maanden cel.