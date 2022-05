In de nieuwe lijst sancties om Rusland te straffen, komt ook Alina Kabaeva (38) in het vizier van de EU. De vermeende minnares van de Russische president zou op een sanctielijst van de EU komen. Kabaeva, een voormalig gymnaste, zou zich ver van de oorlog verschuilen in Lugano, Zwitserland. Maar wie is de vrouw die de bijnaam “Russische Eva Braun” krijgt?