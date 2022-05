9 mei. In Rusland is dat een datum die erg beladen is. Het land viert dan - onder meer met een militaire parade - de overwinning op nazi-Duitsland. Vandaag circuleren heel wat scenario’s voor die feestdag: van het dreigen met een kernwapen tot het verklaren van de oorlog aan de NAVO. Wat mogen we verwachten, vroegen we aan expert Roger Housen.