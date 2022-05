Hoeilaart

Hoeilaart is in shock. Midden in wat normaal een feestweekend moest zijn met de Meifeesten, krijgt de gemeente te maken met een incident van zwaar geweld. Een 27-jarige man werd in de nacht van vrijdag op zaterdag in elkaar geslagen door drie mannen op het Gemeenteplein. Het slachtoffer hield er zeven breuken in het aangezicht aan over en ligt op intensieve zorg.