Slager overleden nadat collega hem neersteekt tijdens uit de hand gelopen ruzie

Een slager is zaterdagochtend in de Slachthuizen van Anderlecht om het leven gekomen na een uit de hand gelopen ruzie. Het slachtoffer kwam om het leven nadat hij meerdere messteken kreeg toegediend.

Een 41-jarige man is zaterdagochtend om het leven gekomen na een uit de hand gelopen ruzie. “Twee slagers hebben zaterdagochtend ruzie gekregen omstreeks 8.40 uur”, vertelt Sarah Frédérickx, woordvoerder van de politiezone Zuid. “Bij dat gevecht zouden er messteken uitgedeeld zijn en het slachtoffer is overleden aan de verwondingen van die messteken. De politie kwam ter plaatse toen de man nog leefde, maar alle hulp kwam te laat en het slachtoffer overleed een uur later omstreeks 9.40 uur. Een verdachte is opgepakt en wordt verder verhoord om de zaak uit te klaren.”

De precieze omstandigheden van de ruzie zijn nog niet bekend. Volgens bronnen zouden twee personen van dezelfde slagerij ruzie met elkaar gekregen hebben. Een derde persoon uit dezelfde slagerszaak zou geprobeerd hebben de gemoederen te bedaren, maar dat is niet gelukt.

Goede relatie

Bij de Abattoir, dat de slagerij ontvangt op haar site, reageren ze teneergeslagen. “Dit is een enorm triest voorval”, vertelt Paul Thielemans, woordvoerder van Abattoir. “Met de beenhouwerij waar dit drama is voorgevallen, hebben we al een zeer lange tijd een goede relatie. De beenhouwerij trekt ook een gemengd publiek aan en er zijn nog nooit problemen geweest. De aannemer van de zaak zit momenteel in zak en as.”

Eerste keer in dertig jaar

De zaak in kwestie sloot zaterdag de deuren, de rest van de markt bleef wel open. “De klanten van de Slachthuizen hebben amper iets gemerkt van de steekpartij, ook omdat de hulpdiensten efficiënt hebben gehandeld. Het is de eerste keer in dertig jaar dat we op onze site zoiets meemaken. Uiteraard was er in het verleden al eens een arbeidsongeval, maar een voorval als het deze, hebben we nog nooit meegemaakt. Er heerst bij ons dan ook een grote verslagenheid.”

Brussels parket heeft het laboratorium en een forensisch arts ter plekke gestuurd. “Het slachtoffer is van het jaar 1981, de dader is van het jaar 1979. Na het verhoor door de politie zal de verdachte ter beschikking gesteld worden van de onderzoeksrechter”, klinkt het nog bij het Brussels parket. amg