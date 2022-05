Crew van vliegdekschip doet boekje open na 3 zelfdodingen in maand tijd: “Zo gaat de VS met zijn soldaten om”

Een vliegdekschip is geen cruiseschip. Dat beseft de bemanning van de USS George Washington ook wel. Maar als drie militairen in een maand tijd uit het leven stappen omdat ze het leven aan boord van het schip, dat nota bene aan lange tijd aan de kade ligt, niet meer aankunnen dan moet er toch iets aan de hand zijn.

Als er nu ergens ter wereld een groot conflict zou uitbreken, kan de USS George Washington niet ingezet worden. Het vliegdekschip ligt voor een grote revisie, een grote onderhouds- en renovatiebeurt zeg maar, aan de kade aan de Amerikaanse marinewerf Northrop Grumman Shipbuilding in Newport, Virginia. Nog zeker tot ergens volgend jaar. Intussen blijven wel een 400-tal militairen van de zeemacht aan boord. In mensonwaardige omstandigheden, klinkt het.

Op zee zijn er ook problemen, maar die zijn eigen aan leven en werken op een schip. Maar nu de mastodont aan wal ligt, zijn er heel andere problemen. Veel grotere, zeggen enkele militairen die anoniem getuigden bij CNN over de leefomstandigheden aan boord. Want de kazerne van de bemanning, dat is het schip. Ook als er niet gevaren wordt. Maar nu het vliegdekschip op non-actief is geplaatst, is ook de rest een beetje stilgevallen en slaat de verveling toe. En dat leidt tot wrevel en conflicten.

Klagen bij hun oversten, petities, een ideeënbus… niets hielp hun zaak vooruit. Dus hebben enkele mariniers nu hun nek uitgestoken door naar de pers te stappen. Want moest de legerleiding weten wie de ‘mollen’ zijn, zouden er zware sancties volgen. Bij het leger mag er geen negatief nieuws uitlekken.

Kapitein Brent Gaut stapte half april uit het leven nadat hij al voor de zoveelste keer zijn beklag had gedaan over het leven aan boord van het oorlogsschip. Hij nam het op voor ‘zijn jongens’. Maar net zoals na de vorige keren, was er ook nu niet naar hem geluisterd. En werd zijn geklaag hem niet in dank afgenomen. Ten einde raad nam hij een drastische beslissing. Hij was al de vierde militair die in twaalf maanden tijd aan boord van het schip zelfmoord pleegde, de derde in de maand april. Een signaal dat het commando niet meer kon negeren.

Om de haverklap valt de stroom uit

Aan boord van het schip is het bijna onmogelijk om een ​​rustige slaapplaats te vinden, omdat er overal gewerkt wordt, klinkt het. “Met zwaar materiaal. Er hangt een sterke geur, er is geen warm water en om de haverklap valt de stroom en dus ook de airco uit zodat de temperaturen op de onderste dekken hoog oplopen. Je kan zeggen, je bent toch militair voor iets. Dat klopt, wij kunnen veel verdragen. Maar dit duurt nu al zo lang.”

“Ik sliep in de winter in mijn auto die wat verder geparkeerd staat. Daar was het warmer dan in mijn kajuit. Toen ik aan boord ging zeven jaar geleden, was ik trots dat ik op een vliegdekschip mocht dienen. Maar daar heb ik nu spijt van”, zegt een andere militair.

Commandant Robert Myers, een woordvoerder van Naval Air Force Atlantic, zegt dat de dekken en slaapruimtes geïnspecteerd werden. Bovendien zegt hij dat de bevelvoerende officieren dagelijks maaltijdevaluaties uitvoeren.

Toen verschillende leden van het Congres eerder deze week het schip bezochten, waren de ruimtes die ze bezochten, waaronder kombuizen en ligplaatsen, goed onderhouden, reageert Myers op de kritiek van de militairen.

“Omdat we alles in gereedheid moesten brengen voor het hoog bezoek”, klinkt het bij de soldaten aan boord.

Een marinier lacht die kwaliteitscontroles op het eten weg. “Zelfs gevangenen krijgen beter eten dan wij.” Vaak is er te weinig voor iedereen. “Om hun miserie te vergeten, zijn veel jongens hier beginnen te drinken. Gevolg: ruzies en vechtpartijen onder dronken jongens.”

Wachttijden voor psychologische hulp

“Veel mensen hebben nood aan psychologische hulp. Maar wie daar om vraagt, krijgt de horen dat de wachttijden tot zes maanden zijn opgelopen”, zegt een van de klokkenluiders.

Gevolg: vier militairen stapten het afgelopen jaar het uit leven aan boord van de USS George Washington, drie in de afgelopen maand.

Defensie is nu toch een onderzoek gestart. Van de meer dan 400 bemanningsleden die aan boord van het schip verblijven, is ruim de helft naar andere tijdelijke huisvestingen buiten het schip verhuisd. Anderen die hetzelfde wilden doen, zouden ook de kans krijgen. Maar niet iedereen durft, uit schrik voor represailles door de legerleiding.

“Dit is niet Afghanistan waar je zulke omstandigheden verwacht”, vertelt een oudere soldaat. “Dit is Newport News, Virginia. Zo gaat de VS met zijn soldaten om.”