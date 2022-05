Hertha en Dedryck Boyata zijn nog niet zeker van behoud na late thuisnederlaag tegen Mainz

Hertha Berlijn en Dedryck Boyata zijn nog niet zeker van het behoud in de Duitse hoogste voetbalafdeling. Op eigen veld tegen Mainz liep het zaterdagavond op de 33ste en voorlaatste speeldag van de Bundesliga tegen een late 1-2 nederlaag aan.

Silvan Widmer (25ste minuut) bracht de bezoekers een eerste keer op voorsprong. Een penaltydoelpunt van Davie Selke (45’+1’) in blessuretijd van de eerste helft zorgde ervoor dat beide ploegen met een propere lei de kleedkamers konden opzoeken. Stefan Bell (81’) bezorgde Mainz in de slotfase alsnog de overwinning tegen Dedryck Boyata en co.

Met nog een verplaatsing naar Borussia Dortmund op het programma staan de hoofdstedelingen op de vijftiende plaats met 33 punten, net boven de gevarenzone. Stuttgart en Orel Mangala tellen vier punten minder en zullen minstens barrageduels om het behoud moeten afwerken, als ze zondag niets rapen bij landskampioen Bayern München. (belga)