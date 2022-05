Medestanders waarschuwden hem met recht: Sammy Mahdi staat niet voor een uitdaging, maar voor een afgrond

Bij de komst van een nieuwe partijvoorzitter wordt al eens een lijstje gemaakt van ‘werven’, de uitdagingen waar hij voor staat. Voor Sammy Mahdi kan dat net zo goed een afgrond zijn. Hij vecht de komende twee jaar voor niet meer of niet minder dan het voortbestaan van zijn partij. Sommigen van zijn medestanders hebben hem sinds de desastreuze peiling zelfs gewaarschuwd: “Ik moet dit wel nog overleven. Want de opdracht is heel pittig.” Zijn zwaarste opdrachten op een rijtje.