Terwijl levensverwachting in Europa daalt, is België de op één na grootste stijger

In 2021 werden Belgen gemiddeld 81,9 jaar ten opzichte van 80,8 jaar in 2020. De levensverwachting van België stijgt weer nu de pandemie in sterkte is afgenomen. In tegenstelling tot een groot deel van de andere EU-lidstaten. Want volgens de laatste gegevens van het Europese statistiekbureau Eurostat is de levensverwachting in bijna de helft van de EU-lidstaten gestagneerd of gedaald in 2021.

Het coronavirus heeft de afgelopen twee jaar hard toegeslagen. Zopas bleek nog dat er wereldwijd drie keer meer coronadoden vielen dan officieel geregistreerd. En dat heeft ook een negatieve impact gehad op de levensverwachting. Zo is de levensverwachting in meer dan de helft van de EU-lidstaten gedaald of gestagneerd in 2021. Dat zorgt ervoor dat de gemiddelde levensverwachting van de 27 landen van de Europese Unie nog altijd lichtjes daalt van 80,4 in 2020 tot 80,1 in 2021. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat.

Maar in de meeste West-Europese lidstaten zagen ze de levensverwachting in 2021 weer opveren richting het niveau van voor de coronacrisis. En ook in België is dat het geval. De levensverwachting in ons land steeg namelijk van 80,8 jaar in 2020 naar 81,9 jaar in 2021. Daarmee doen we het een pak beter dan de meeste Europese landen. Enkel Liechtenstein heeft een nog grotere stijging doorgemaakt. De levensverwachting steeg daar van 81,8 in 2020 naar 84,4 in 2021.

Oost-Europa

Vooral in de Oost-Europese landen zag men de levensverwachting nog dalen. Men ondervond daar pas later de gevolgen van de pandemie waardoor een eventuele opleving van de levensverwachting nog niet aan de orde is. De grootste dalingen zijn geraamd in Slovakije en Bulgarije. In beide landen daalde de levensverwachting met 2,2 jaar ten opzichte van 2020. Van 77 naar 74, 8 in Slovakije en van 73,6 naar 71,4 in Bulgarije.

In vergelijking met het jaar voor de pandemie, 2019, is het totale effect op de levensverwachting nog steeds negatief in bijna alle Europese lidstaten. Enkel in Luxemburg steeg die met 0,1 jaar. In Malta en Zweden bleef de levensverwachting op hetzelfde niveau als in 2019. De grootste daling ten opzichte van 2019 werd geregistreerd in Bulgarije, waar de levensverwachting is gedaald met 3,7 jaar.