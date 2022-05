De uitslag is nu officieel: Sinn Féin wint de verkiezingen in Noord-Ierland. Voor het eerst is de partij die zich liefst wil aansluiten bij Ierland, groter dan de partij die bij het Verenigd Koninkrijk wil blijven. De katholieken van Sinn Féin leveren sowieso de premier, maar de protestanten van DUP willen niet zomaar ministers leveren in die regering.