Liverpool lijdt duur puntenverlies in razend spannende Engelse titelstrijd, Manchester City kan driepuntenkloof slaan

Liverpool heeft in eigen huis duur puntenverlies geleden tegen Tottenham (1-1) met hierna nog drie speeldagen te gaan in de Premier League. Dankzij een fenomenale reeks van 41 op 45 sinds Nieuwjaar slaagde Liverpool erin om de ijzersterke leider Manchester City één punt achterna te zitten, maar als City morgen thuis wint van Newcastle, bedraagt de kloof weer drie punten.

Met een zege had Liverpool voorlopig naar de leidersplaats kunnen springen en de druk bij Manchester City leggen, dat morgen Newcastle ontvangt. Maar in plaats daarvan bibberde het zelf toen Son Heung-min na 56 minuten de score opende voor Tottenham. Een nederlaag had een complete catastrofe betekend, maar Luis Diaz wist de schade nog te beperken met de 1-1. De Colombiaanse aanvaller scoorde afgelopen week ook al een belangrijke gelijkmaker in de halve finales van de Champions League tegen Villarreal.