Op de intensieve neonatologie van het UZ Leuven verblijft ook Céril. Hij is het zoontje van Laurence Descans en Seppe Aerts en kwam op 23 april via een keizersnede ter wereld, na 26 weken zwangerschap. — © Kristof Vadino

Na ruim 23 weken zwangerschap meldde Simona (43) zich op de spoed omdat ze een van haar twee baby’s niet meer voelde bewegen. Drie dagen later werden Mona en Luna met een keizersnede geboren in het UZ Leuven. “Het was onze laatste kans, gezien mijn leeftijd.”